ДПСУ: пункт пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею тимчасово не працює

На пункті пропуску «Шегині-Медика» на українсько-польському кордоні тимчасово призупинили пропуск транспортних засобів, повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.



«Через відсутність електропостачання в пункті пропуску «Медика» (Республіка Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено», – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ просять громадян врахувати цю інформацію під час перетину кордону.



Крім того, інші три пункти пропуску на кордоні з Польщею не працюють через блокування з боку польської сторони. Як повідомив речник ДПСУ в ефірі телемарафону, станом на ранок в чергах на території Польщі в напрямку України перебувають близько 2900 вантажівок. Найбільше – навпроти Краківця.

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Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.