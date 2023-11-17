Польські перевізники планують перекрити останній відкритий пункт перетину кордону з Україною

Польські перевізники, які блокують кордон із Україною, планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині» – про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на організаторів блокування кордону.

Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський.

«Наші розмови, на жаль, трохи зайшли в глухий кут і ми хочемо це пришвидшити. Ми не хочемо тут сидіти до свят, хочемо якнайшвидше закінчити з тим», – додав він.

За словами кореспондента Радіо Свобода, перекриття пункту в Медиці можливе з понеділка.

Наразі пункт перетину «Медика – Шегині» – останній не заблокований на кордоні Польщі з Україною.

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Нині у чергах на пунктах пропуску стоїть близько 3 тисячі вантажівок. За інформацією, українських прикордонників, найдовша черга в Медиці – 1200, у Гребенному пів тисячі, у Корчові – майже тисяча машин.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.