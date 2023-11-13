Президент Польщі офіційно доручив сформувати уряд Моравецькому

Сформувати новий польський уряд знову спробує Матеуш Моравецький. Сьогодні вдень під час першого засідання парламенту Моравецький склав повноваження премʼєр-міністра, а вже ввечері у президентському палаці отримав з рук Анджея Дуди акт про призначення його головою Ради міністрів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.



Президент Польщі привів Матеуш Моравецького до присяги. Премʼєр спробує сформували урядову більшість.



Під час першого засідання Сейму він закликав партії, які пройшли до парламенту до співпраці. Утім, попередньо, ані опозиційні сили, ані антиукраїнська партія «Конфедерація» не планують обʼєднуватися з партією «Право і Справедливість» для формування уряду.

Під час першого засідання Сейму прем’єр-міністр Матеуш Моравецький склав повноваження попереднього уряду, також виголосив промову під час якої підсумував чотири роки діяльності. Він також закликав партії, які пройшли до парламенту, до співпраці під час формування нового уряду. Утім, попередньо, ані опозиційні сили, ані антиукраїнська партія «Конфедерація» не планують обʼєднуватися з партією «Право і Справедливість» для формування уряду.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда доручив місію формування уряду чинному прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому. Якщо «Право і Справедливість» не зможе отримати вотум довіри і сформувати уряд, коаліція зможе запропонувати своїх кандидатів в окремі міністерства.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла правляча партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати і цього недостатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос.