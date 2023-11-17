Група перевізників прийшла до Генконсульства Польщі у Львові через блокування кордону

Група перевізників із Львівщини та Прикарпаття передали Генеральному консулові Польщі у Львові лист із проханням втрутитись у ситуацію щодо блокування польськими перевізниками пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ми не прийшли протестувати під приміщення Генконсульства, але принесли наше звернення, щоб повідомити, що порушені всі українські міжнародні умови. Польська поліція втручається в роботу українських водіїв. Перемовини урядів нічого не дали. Ми написали звернення в ЄС. Водії не можуть повернутись додому, де у них родини, а хтось хворіє. Є правила перевезення. Водії без побутових умов сидять в машинах, без належного харчування, комусь потрібне медичне забезпечення. Просимо Генконсульство втрутитись у ситуацію», ‒ каже Валентин Устименко, голова Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Львівської та Івано-Франківської областей.

Як зауважив керівник транспортної компанії «Сармат», через блокування кордону збитки мають як замовники, так і перевізники.

«Збитки мають всі, у першу чергу замовники. Через блокування піднялись ставки, автомобілі стоять у заторах і комерційні вантажі немає чим перевезти. Збитки несуть і перевізники, бо за простої кошти ніхто не заплатить. Страждає вся економіка, тому що товари не можемо довезти, не отримують товари і в країнах ЄС. Ми прийшли висловити своє невдоволення урядом Польщі, який нічого не зробив і не робить. І це навіть якась дискримінація, бо є вимога, щоб українці не могли реєструвати фірми у Польщі. Це при тому, що польські перевізники контролюють 33% ринку перевезень руками українських водіїв», ‒ сказав Федоренко.

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Через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС польські перевізники оголосили страйк. Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

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Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.