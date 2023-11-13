«Намагаємось шукати компроміси, але це складно» – Деркач про переговори з Польщею щодо розблокування кордону

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, коментуючи переговори з польською стороною щодо розблокування кордону, заявив, що «намагаємось шукати компроміси, але це складно».

За його словами, ключове, що вимагають польські протестувальники – повернутись до системи дозволів на вантажні перевезення. Проте, як каже заступник міністра, це питання, яке не обговорюється на таких зустрічах.



«Принципово для нас: «транспортний безвіз» має тривати та бути пролонгованим. Як мінімум доти, допоки не настане наша перемога. Абсурдність вимоги в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів. Інші питання протестувальників не цікавлять. Намагаємось шукати компроміси, щоб збільшити пропускну спроможність і виконувати вже укладені! меморандуми, але це складно», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок на пунктах пропуску «Угринів – Долгобичів» та «Грушів – Будомеж», «чекаємо відповідь вкотре».

«Ми не відступаємо назад і наполягаємо: блокада кордону – це порушення низки угод. І кордон має бути розблокованим негайно», – наголосив заступник міністра.

Як заявив в коментарі Радіо Свобода президент польсько-української господарської палати, колишній міністр економіки Польщі Яцек Пєхота, зараз виконати вимоги польських перевізників неможливо, щонайменше тому що нема з ким домовлятися. За його словами, перевізникам варто було б відтермінувати страйк до моменту, поки в Польщі створять новий уряд.

Через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС польські перевізники оголосили страйк. Блокада польсько-українського кордону триває вже понад тиждень. Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.