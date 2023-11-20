Польські протестувальники на кордоні з Україною блокують гуманітарні й небезпечні вантажі – Деркач

Польські перевізники, які протестують на кордоні з Україною, неодноразово блокували пропуск цистерн із паливом і гуманітарної допомоги для України, попри обіцянку цього не робити, заявив заступник міністра розвитку громад, територій й інфраструктури України Сергій Деркач ввечері 19 листопада.

За його словами, це виявили під час поїздки команди відомства до заблокованих польськими протестувальниками пунктах пропуску.

«Очевидно, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом і гуманітарка стоять у чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам з міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів», – написав Деркач у фейсбуці.

Він також повідомив, що 19 листопада на пункті пропуску «Краківець – Корчова» були заблоковані 1200 вантажівок, на пункті «Рава-Руська – Гребенне» – 500, а на пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» – понад 1200 вантажівок.

Українські урядовці, за словами Деркача, побували на перших двох пунктах.

«На цих двох пунктах пропуску було загалом не більше ніж 15 протестувальників. Фактично десяток людей тримають кордон у заручниках. Під час поїздки ми зафіксували, що на в’їзд до України пропустили більше транспортних засобів, ніж «зазвичай». Це ж бачать водії. Тобто приїзд команди міністерства впливає на те, скільки транспортних засобів вирішують пропускати відповідні служби і протестувальники», – додав він.

Напередодні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило, що спільно з профільними асоціаціями і перевізниками створило на кордоні України й Польщі штаб допомоги українським водіям, завдання якого – «забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами і пальним».

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Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.