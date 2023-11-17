Українські консули зустрілися з польськими протестувальниками, що блокують пункти перетину на кордоні – Зварич

Консули Генерального консульства України в Любліні здійснили візити до пунктів пропуску «Рава-Руська-Гребенне» і «Дорогуськ – Ягодин», які блокують польські перевізники, повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

«Під час візитів відбулися зустрічі з представниками місцевої поліції, українськими перевізниками, а також польськими протестувальниками. Консули закликали польську сторону якнайшвидше розблокувати рух вантажного транспорту і забезпечити усім необхідним українських водіїв, які змушені чекати в багатокілометрових чергах», – написав посол у фейсбуці.

«На жаль, станом на сьогодні, польські протестувальники відкинули напрацювання делегацій України, Польщі і ЄК щодо покращення руху вантажних перевезень через українсько-польський державний кордон, який є також кордоном між Україною і ЄС», – додав він.

За словами Зварича, протестувальники далі вимагають відновлення дозволів на міжнародні комерційні вантажні перевезення між Україною і Польщею, «що суперечить двосторонній угоді між Україною і ЄС, яка є юридично зобов’язуючою для України й усіх країн-членів Євросоюзу».

Через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною і ЄС польські перевізники оголосили страйк. Вони прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

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Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.