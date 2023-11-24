Блокування кордону з ЄС: українські роботодавці оцінюють прямі збитки в понад 400 мільйонів євро

Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. Про це Федерація роботодавців повідомила 23 листопада.

Організація оцінює наслідки від блокування для економіки та національної безпеки України як «надзвичайно небезпечні».

«За попередніми розрахунками, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на польсько-українському кордоні вже складають більше 400 мільйонів євро», – стверджують у об’єднанні.

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При цьому непрямі збитки – наприклад, від штрафів та неустойок щодо українських експортерів за зриви контрактних зобов’язань, відмови від укладання контрактів з українськими компаніями на наступний рік – Федерація оцінює в мільярди євро.

«Вимоги польських страйкарів носять зухвалий характер та порушують зобов’язання Польщі відповідно до міжнародних договорів, а подекуди є прямим втручанням у внутрішні справи України та є дискримінаційними», – стверджує організація.

Роботодавці закликають Зеленського провести зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також внести до уряду низку пропозицій щодо вирішення ситуації на кордоні.

«Наслідки блокування кордонів такі значні, що потребують особистого втручання перших осіб держав та взаємодії органів влади на всіх рівнях», – вважають у Федерації.

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23 листопада посол України в Польщі підтвердив, що на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де триває страйк польських перевізників, помер водій з України. Це вже другий такий випадок: 11 листопада стало відомо, що у вантажівці перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер український водій, що планував перетнути кордон. Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.