У ДПСУ повідомили про блокування вантажівок на пункті пропуску «Медика» на території Польщі

На території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», розпочалося блокування руху вантажних транспортних засобів, повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба України.

«У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не передбачається», – йдеться в повідомленні.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

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Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.