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У ДПСУ повідомили про блокування вантажівок на пункті пропуску «Медика» на території Польщі

За даними українських прикордонників, перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не очікується
За даними українських прикордонників, перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не очікується

На території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Медика», суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», розпочалося блокування руху вантажних транспортних засобів, повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба України.

«У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада. Водночас перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не передбачається», – йдеться в повідомленні.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

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Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.

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