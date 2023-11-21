У четвер на польсько-український кордон вийдуть також фермери – посол України

У четвер 23 листопада до протесту польських перевізників долучаться фермери. Вони мають намір провести триденну акцію в знак солідарності з представниками транспортної галузі. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив посол України у Польщі Василь Зварич

За його словами, попередньо, фермери не планують блокувати кордон.

«Там має бути просто хода по пішому переходу, але так чи інакше це знову ж таки буде ускладнення руху на кордоні. Відповідно, ми просимо, звертаємося до польської сторони все ж таки не допустити до цього, бо і так ситуація на кордоні є, чесно кажучи, трагічною», – каже Зварич.

Посол вказав на те, що блокування кордону відбувається у період «міжвладдя», коли попередній уряд склав повноваження, а новий ще не сформований.

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«Ніхто не хоче взяти на себе обовʼязок вирішувати цю проблему як слід, тому це дуже небезпечно насправді. Я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд і відповідальність політиків, в першу чергу місцевого рівня, здомінує і все ж таки буде знайдено цей шлях і знайдено таку мову, яка би переконала протестувальників не вдаватися до цього чергового кроку, який значно ускладнить життя не тільки в Україні, але й тут в Польщі», – додав він.

Як повідомила Радіо Свобода речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська, за інформацією прикордонників, нині на трьох пунктах пропуску з польського боку у чергах стоїть понад 3 тисячі вантажівок. Українські водії, подекуди, чекають на перетин кордону по два тижні.

Страйк польських перевізників почався 6 листопада. Головна вимога мітингарів – повернути водіям дозволи на вантажні перевезення, які Єврокомісія скасувала у червні 2022 року, запровадивши так званий «транспортний безвіз».

Переговори з польськими перевізниками, які блокують кордон з Україною, проводять польська і українська влада, а також представники Євросоюзу, утім, наразі безрезультатно.