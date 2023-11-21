Перевізники Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

На території Словаччини перевізники блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», повідомляє у фейсбуці Державна прикордонна служба України.

За повідомленням, на території Словаччини в напрямку України перебувають близько 300 вантажівок, пропуск автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.



ДПСУ з посиланням на дані Прикордонної поліції Словаччини інформує, що сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску «Вишнє Нємецке», суміжному з українським пунктом пропуску «Ужгород».

За даними українських прикордонників, блокування ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини, про його терміни не повідомляється.

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.