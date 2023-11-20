Блокування кордону: у ДПСУ повідомили про 2900 вантажівок у чергах на території Польщі

На українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне» перебувають близько 2900 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Станом на ранок, згідно з наявною від польських колег інформацією, у чергах на території Польщі в напрямку України перебувають близько 2900 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти «Краківця» – 1200, навпроти «Ягодина» – 1100 і навпроти «Рави-Руської» – близько 600 вантажівок. Це можуть бути неповні дані, оскільки інші вантажівки можуть перебувати на далекій відстані від кордону», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Речник ДПСУ зазначив, що також фіксується збільшення черг на інших ділянках кордону, зокрема навпроти пункту пропуску «Шегині», де перебувають близько 1300 вантажівок, ще 300 транспортних засобів навпроти пунктів «Угринів», «Устилуг» та «Смільниця».

«По кілька вантажівок на годину учасники акції в Польщі пропускають як на виїзд, так і на в'їзд до Польщі. Але це не вирішує всіх необхідних питань щодо інтенсивності руху», – розповів Демченко, додавши, що до блокування руху на пункті пропуску «Ягодин» за добу кордон перетинали 1200-1300 вантажівок в обох напрямках, а на «Краківці» та «Раві-Руській» по 600 вантажівок.

Напередодні міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков інформував, що в напрямку Ягодина черга розтягнулася на понад 30 кілометрів, Рави-Руської – понад 10 км, Краківця – понад 16 кілометрів.

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Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.