Польські фермери повідомили про блокування на місяць кордону з Україною

Із солідарності з перевізниками Польщі сьогодні тамтешні фермери влаштували пікет і блокування пункту пропуску «Медика» на кордоні з Україною. Досі цей перехід був єдиний, який не перекривали перевізники.

Як передає кореспондент Радіо Свобода з посиланням на місцевих фермерів, попереджувальна блокада КПП «Медика-Шегині» триватиме три дні (четвер, пʼятниця, субота) з 9:00 до 20:00, але вже з понеділка кордон перекриють цілодобово впродовж місяця. Фермери стверджують, що мають на це дозвіл від місцевого органу влади (війта).

«Був великий наплив зерна з України, наш локальний Підкарпатський ринок був «залитий» збіжжям і ми маємо дуже дешево продавати свій врожай. Це все через Україну, а наша влада це прийняла. Ми в критичній ситуації. Зрозумійте, ми не виступаємо проти звичайних українців, тільки проти влади, яка робить погані кроки», – сказав у коментарі Радіо Свобода один з організаторів страйку фермерів Роман Кондрув.

За його словами, пропускатимуть одну вантажівку на годину, як і перевізники. Гуманітарні та військові вантажі для України будуть їхати безперешкодно.

«Ми мусимо страйкувати, бо ви нас використовуєте, нищите наш транспорт дешевими послугами на Заході і тут в Польщі. Україна знищила наш транспорт, знищила наше фермерство. Яка наступна галузь буде знищена? Ми не маємо іншої форми протесту. Ми, фермери, мусимо блокувати переходи щоб нас хтось помітив», – додав Роман Кондрув.

Мітингувальники хочуть уваги до ситуації премʼєр-міністра Матеуша Моравецького і міністра сільського господарства Роберта Телуса. Саме ці урядовці, за словами фермерів, мають вести переговори з українською стороною і розвʼязати проблему так званої конкуренції.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краковець», «Дорогуськ – Ягодин».

Сьогодні стало відомо про блокування ще одного пункту пропуску «Медика» на території Польщі.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

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Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.