Після смерті ще одного водія Україна звернулася до Польщі з вимогою розблокувати рух вантажівок – посол

Посол України у Польщі Василь Зварич підтвердив смерть другого українського водія, який перебував у черзі через страйк польських перевізників перед пунктом пропуску у напрямку України.

«У зв’язку зі смертю уже другого українського водія, який керував українським вантажним автомобілем, та перебував у черзі, спричиненій страйком польських перевізників перед пунктом пропуску Корчова, посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали доведені також до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі», – написав він у своїй сторінці у фейсбуці.

Посол наголосив, що обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування, а відтак, відповідно до норм польського закону «Про зібрання», дає прямі підстави до розпуску страйку.

«Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і недопущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов – ставали заручниками дій організаторів протесту», – додав він.

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Василь Зварич зауважив, що кожен має право на протест, але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створює реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей.

11 листопада стало відомо, що у вантажівці перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер український водій, що планував перетнути кордон. Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску. Сьогодні, 23 листопада, ЗМІ з посланням на Асоціації міжнародних автоперевізників повідомили, що у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

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Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.