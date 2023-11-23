Деркач: Мінінфраструктури ініціює моніторинг з боку ЄС на пунктах пропуску до України

Міністерство інфраструктури ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського союзу на кордоні з Україною – про це заявив заступник міністра Сергій Деркач 23 листопада.

«Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне – в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії», – написав він н своїй фейсбук-сторінці 23 листопада.

За словами Деркача, уряд направив європейським партнерам офіційний лист із цією пропозицією і чекає на відповідь. Водночас Міністерство інфраструктури почало збір даних для евакуації українських водіїв.

«У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає», – пояснив він.

Деркач оприлюднив посилання на форму для заявок на евакуацію водіїв, які застрягли на польському боці кордону.

23 листопада посол України в Польщі підтвердив, що на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де триває страйк польських перевізників, помер водій з України. Це вже другий такий випадок: 11 листопада стало відомо, що у вантажівці перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер український водій, що планував перетнути кордон. Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.