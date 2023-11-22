У Польщі підуть під суд 16 членів шпигунської мережі, яка діяла на користь Росії – прокуратура

Прокуратура у Любліні закінчила розслідування щодо російської шпигунської мережі й передала справу до суду, інформує пресслужба відомства.

Перед судом постануть 16 осіб – громадяни України, Білорусі й Росії. Усі вони визнали свою провину.

Згідно з висновками слідства, група діяла з січня по березень 2023 року, зокрема, у Білій Підляській, Хелмі, Медиці, Перемишлі, Жешуві, Варшаві й інших населених пунктах країни – йдеться в інформації Національної прокуратури.

Обвинувачені, за даними слідства, збирали інформацію, фотографували військові й цивільні об’єкти, розпалювали антиукраїнські й антинатівські настрої, а також готували акти диверсії, зокрема, планували підрив потягів зі зброєю і гуманітарною допомогою для України. Вони інформували своїх «роботодавців» про результати розвідки, за що отримували винагороду, кажуть у прокуратурі.

«Обвинувачені на замовлення російської розвідки проводили розвідувальну діяльність у морських портах і військових частинах, готували диверсії, а також вели пропагандистську діяльність проти Польщі. Їм загрожує по 10 років позбавлення волі кожному», – написав у мережі Х генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

Це найбільша російська шпигунська мережа, яку викрили в Польщі.

У серпні цього року розслідувачі газети The Washington Post заявили, що російські спецслужби через інтернет вербували людей для співпраці серед українських біженців у Польщі. За даними WP, завербовані біженці отримували різні завдання – від розклеювання листівок до диверсій на залізниці.

У середині березня 2023 року польські спецслужби заявили, що ліквідували російську шпигунську мережу, яка готувала диверсії на залізницях країни.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі виявило на залізничних маршрутах та транспортних вузлах приховані камери, які фіксували рух поїздів та передавали зображення в інтернет. Йшлося в основному про ділянки залізничних маршрутів у Підкарпатському воєводстві, поблизу аеропорту на околицях Жешува. Це головний пункт переправки західного озброєння та боєприпасів для України.