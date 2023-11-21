Президент Польщі у 10-ту річницю Революції гідності пообіцяв Україні подальшу підтримку у боротьбі з агресором

Президент Польщі Анджей Дуда в десяту річницю Революції гідності запевнив, що Польща «пліч-о-пліч» стоятиме з Україною та підтримуватиме у боротьбі з агресором.

«Кілька днів тому Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори про вступ. Це великий успіх, з яким я вас вітаю, але це також великий виклик. Хочу запевнити вас, що Польща непохитно стоятиме з вами пліч-о-пліч і підтримуватиме вас у боротьбі з агресором. Ніхто так добре, як поляки, не розуміє, яку велику ціну треба заплатити за свободу і незалежність. Ми будемо допомагати вам на вашому шляху до Європейського союзу і НАТО, бо хочемо бачити вас у нашій європейській родині якнайшвидше», – сказав Дуда у відеозверненні, опублікованому в твітері.

Дуда також зазначив, що для його країни фундаментальне значення мають вільна та незалежна Україна та добрі партнерські відносини з Україною.

«Вільна й незалежна Україна, а також хороші й засновані на взаємоповазі партнерські відносини між нашими народами мають фундаментальне значення для мене і моїх співвітчизників. Я вірю, що ми й далі розвиватимемо їх у цьому дусі», – сказав він.

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.