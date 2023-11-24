Єврокомісія поки не підтверджує отримання листа з запитом щодо моніторингової місії на українсько-польському кордоні

У Єврокомісії заявили, що їм належить перевірити, чи надійшов вже лист від українського Мінінфраструктури з пропозицією створити моніторингову місію ЄС на українсько-польському кордоні, чи ще ні. В Україні запропонували, щоб ця група фіксувала ситуацію перед пунктами пропуску: проїзд небезпечних вантажів через кордон, гуманітарної допомоги та умови, в яких українські водії перебувають понад два тижні.

Коментуючи на прохання Радіо Свобода запит загалом, у Єврокомісії повторили, що «свою роль бачать у сприянні дискусіям між сторонами».

«Ми бачимо свою роль у цій ситуації насамперед у сприянні дискусіям між польським урядом, українською владою і протестувальниками. Ми лишаємося на зв’язку з урядами, і, звісно, дуже уважно стежимо за ситуацією на місці, яка направду є напрочуд жахливою», – зазначив представник Єврокомісії Адальберт Янц.

23 листопада в українському Мінінфраструктури заявили, що ініціюють створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні з Україною – про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач.

За словами Деркача, уряд направив європейським партнерам офіційний лист із цією пропозицією і чекає на відповідь. Водночас Міністерство інфраструктури почало збір даних для евакуації українських водіїв.

23 листопада посол України в Польщі підтвердив, що на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де триває страйк польських перевізників, помер водій з України. Це вже другий такий випадок: 11 листопада стало відомо, що у вантажівці перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер український водій, що планував перетнути кордон. Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік від пункту пропуску.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.