Польські протестувальники заявили, що блокуватимуть кордон з Україною ще понад два місяці

Організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер, який очолює осередок ультраправої партії «Конфедерація» в Любліні, повідомив, що польські перевізники ще понад два місяці мають намір блокувати українсько-польський кордон.

За його словами, протестувальники подали заявку про продовження акції на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» до 1 лютого 2024 року.

Заступник міністра розвитку громад, територій й інфраструктури України Сергій Деркач ввечері 19 листопада заявив, що польські перевізники, які протестують на кордоні з Україною, неодноразово блокували пропуск цистерн із паливом і гуманітарної допомоги для України, попри обіцянку цього не робити.

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Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.