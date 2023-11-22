«Це була одиночна акція, яка не представляла асоціацію перевізників» – Деркач про блокування кордону у Словаччині

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявив, що блокування одного з пунктів перетину кордону у Словаччині було «не зовсім офіційним», акція була одиночною і не представляла асоціацію перевізників країни. Про це він сказав в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).



«Опівночі фактично поліцейські прибрали машину, яка стояла і блокувала рух. Ця акція, яка була, вона була не зовсім офіційна і не представляла якихось перевізників Словаччини. Це така була одиночна акція. Абсолютно без ніяких документів. Поліція склала протокол на правопорушника. Як нам сказали колеги зі Словаччини, він є одними із перевізників, але він не є членом якоїсь великої асоціації», – сказав Деркач.



За його словами, у Спілці перевізників Словаччини теж підтвердили, що вони не проводили жодної акції з блокування кордону з Україною.



«Ми спілкуємося зараз через наших колег з посольства Словаччини з можливими, я б так сказав, протестувальниками, з організацією перевізників Словачиини, яка заявляє про те, що може блокувати кордон. Але вони підтвердили, що вони не планували цей страйк досі, тому що вони чекають відповіді від Європейського Союзу і від уряду Словаччини на їхній запит», – додав заступник міністра.

21 листопада українські прикордонники повідомили, що у Словаччині перевізники заблокували рух вантажівок через «Вишнє-Нємецке» у напрямку пункту пропуску «Ужгород». Вдень 21 листопада повідомлялося, що на території Словаччини в напрямку України перебувають близько 300 вантажівок.

Сьогодні, 22 листопада, Держприкордонслужба України заявила, що рух вантажівок через «Вишнє-Нємецке» тимчасово розблокували.

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.