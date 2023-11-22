ДПСУ: пункт пропуску «Вишнє-Нємецке» у Словаччині тимчасово розблокували

Державна прикордонна служба України заявляє, що рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке» (Словаччина) тимчасово розблокували.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, станом на ранок на території Словаччини перед цим пунктом пропуску в напрямку України перебувають близько 350 вантажних транспортних засобів.



Пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів на в’їзд і виїзд в пункті пропуску відбувається в штатному режимі, додають у ДПСУ.

21 листопада українські прикордонники повідомили, що у Словаччині перевізники заблокували рух вантажівок через «Вишнє-Нємецке» у напрямку пункту пропуску «Ужгород». Вдень 21 листопада повідомлялося, що на території Словаччини в напрямку України перебувають близько 300 вантажівок.

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.