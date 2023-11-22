Блокування кордону: в уряді розповіли, про що йтиметься на переговорах з Польщею та Єврокомісією

Під час сьогоднішньої зустрічі з представниками Польщі та Єврокомісії українські посадовці хочуть отримати роз’яснення щодо порушення протестувальниками міжнародних стандартів і заявлених умов. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.



«Зустріч буде сьогодні. Ми будемо говорити з нашими колегами з уряду Польщі і з Єврокомісією. Єврокомісія організувала цю зустріч. Цього разу вона буде присвячена саме питанням блокування кордону. Ми дуже сподіваємось, що отримаємо відповіді на наші листи як від польської сторони, так і від європейської сторони про численні порушення протестувальниками умов, про які вони заявляли, і міжнародних стандартів. І мені здається, що це вже достатні підстави, щоб припинити цей страйк», – розповів заступник міністра.



Крім цього, він припускає, що також будуть пропозиції від ЄС, щоб розблокувати кордон якнайшвидше.



«На наше переконання, давати дозвіл на страйк, який блокує по суті кордон, і створює небезпеку для двох країн, неправильно. Тому потрібно з’ясувати, чи такі взагалі можливості є. Враховуючи те, що у нас вже є численні порушення, я думаю, що головним аргументом має бути порушення протестувальниками умов проведення страйку, а також міжнародних стандартів, що щонайменше має призвести до негайного зупинення і скасування цих дозволів на проведення страйків. Інше питання – наскільки правомірно чи неправомірно такі дозволи видавались», – додає Деркач.

Заступник міністра розвитку громад, територій й інфраструктури України Сергій Деркач ввечері 19 листопада заявив, що польські перевізники, які протестують на кордоні з Україною, неодноразово блокували пропуск цистерн із паливом і гуманітарної допомоги для України, попри обіцянку цього не робити.

Читайте також: «Намагаємось шукати компроміси, але це складно» – Деркач про переговори з Польщею щодо розблокування кордону

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині». Про ці плани повідомив один із організаторів акції Томаш Борковський, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.