Український уряд цього тижня планує змінити підхід до призову – The Guardian

Український уряд планує змінити практику призову на військову службу, пише видання The Guardian з посиланням на одного з високопосадовців.



За його словами, зміни, які, як очікується, будуть оголошені цього тижня, включатимуть використання комерційних рекрутингових компаній для проведення більш цілеспрямованого призову і запевнення призовників у тому, що вони будуть використані на посадах, які відповідають їхнім навичкам, а не будуть просто відправлені на фронт.



«Деякі люди бояться, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть бути залучені до інших видів діяльності... Тепер у нас є новий міністр з новим підходом», – сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Guardian.



За його словами Данілова, армія співпрацюватиме з двома найбільшими рекрутинговими компаніями України, щоб виявити людей з конкретними навичками, а також відмовити кваліфікованих українців, які хочуть допомогти армії, але не бажають йти на фронт, від спроб ухилитися від призову.

Читайте також: Журналісти ВВС назвали цифру у майже 20 тисяч українців, які покинули країну задля уникнення служби у війську



«Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошуватися ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть йти добровольцями на конкретну посаду», – сказав Данилов.



Джерело в Міністерстві оборони підтвердило, що контракти з рекрутинговими компаніями вже підписані, але не надало жодних подробиць.

Міністерство оборони 13 листопада повідомляло про запуск проєкту із рекрутингу до Збройних Сил України з організацією Lobby X. За даними відомства, проєкт має дозволити цивільним обрати підрозділ і посаду, де їхній досвід буде найбільш корисним. Тоді повідомлялося, що міністерство також планує підписати угоди з іншими рекрутинговими компаніями.

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав ухвалені Верховною Радою закони про чергове продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації.