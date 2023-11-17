Журналісти ВВС назвали цифру у майже 20 тисяч українців, які покинули країну задля уникнення служби у війську

Від початку повномасштабного російського вторгнення і до 31 серпня 2023 року з метою уникнення служби у війську нелегального перейшли кордон із сусідніми країнами 19 740 українських чоловіків. Такі дані наводять журналісти британської телерадіомовної корпорації ВВС із посиланням на дані Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини щодо нелегального перетину кордонів.

Йдеться, зокрема, про чоловіків віком від 18 до 60 років. Журналісти зазначають, що їм невідомо, як українським чоловікам вдалося покинути країну, але відомо, які методи використали інші 21 113 осіб, яких затримали прикордонники України. Так, 14 313 людей намагалися перетнути кордон пішки або уплав, а решта 6 800 осіб скористалися підробленими документами, в яких були зазначені фіктивні причини виїзду, наприклад, вигадані хвороби, вказує ВВС із посиланням на дані української влади.

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський сказав виданню, що уникнути мобілізації в армію намагаються від одного до п’яти відсотків українських чоловіків. За його словами, ці цифри не мають вирішального значення для оборони України.

Минулого місяця речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив, що прикордонники щодоби затримують приблизно 30 людей, які намагаються незаконно виїхати з України. Йдеться як про тих, хто пробує перетнути кордон у пунктах пропуску, так і в так званій «зеленій зоні», тобто поза офіційними пунктами пропуску. Із 24 лютого минулого року поза межами пунктів пропуску затримано близько 15 800 осіб, які намагалися в незаконний спосіб перетнути безпосередньо лінію державного кордону, і 6 900 осіб намагалися використовувати підроблені документи, сказав Демченко.

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