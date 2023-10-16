Хто і як з українських чоловіків призовного віку може виїжджати за кордон. Пояснення від ДПСУ

Укладання фіктивних шлюбів із багатодітними матерями та супровід людей з інвалідністю сьогодні є найпопулярнішими способами перетину кордону серед українських чоловіків призовного віку. Про це проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» розповів керівник оперативно-розшукового підрозділу 7-го прикордонного загону Держприкордонслужби, який побажав залишитись неназваним з міркувань безпеки.

Загалом, за даними прикордонників, кількість випадків незаконного перетину кордону у 2023 році менша у порівнянні з минулим. Але вони все одно є, кажуть прикордонники.

Найбільше спроб перетнути кордон поза межами пунктів пропуску фіксують на кордоні з Румунією та Молдовою, інформують у ДПСУ, а з підробленими документами українці найчастіше пробують виїхати до Польщі.

Дані з Львівщини

Із початку цього року працівники Львівського прикордонного загону затримали 130 чоловіків, які є громадянами України, віком від 18 до 60 років. Усі вони намагалися перетнути український кордон у «зеленій зоні» – тобто поза межами офіційних пунктів пропуску. Це лише один із шляхів, який обирають чоловіки призивного віку, щоб нелегально потрапити на територію ЄС та уникнути мобілізації, зазначають у відомстві. Інший варіант – з підробленими документами вже на самих пунктах пропуску.

Досить часто такі випадки трапляються саме у нічний час доби

«Загалом з початку року понад 700 осіб з документами з ознаками підробок виявлені на пунктах пропуску на ділянках Львівського прикордонного загону. Досить часто такі випадки трапляються саме у нічний час доби. Коли громадяни враховують, що, можливо, вночі дії інспектора будуть не такими пильними, як вдень», – каже офіцер пресслужби Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Усіх порушників на пунктах пропуску передають Нацполіції, яка надалі займається питанням притягнення таких чоловіків до відповідальності. На самих пунктах пропуску в працівників ДПСУ є обладнання, що дозволяє з’ясувати, підроблений це документ чи ні.

Бувають випадки, розповідають прикордонники Львівщини, коли нелегально перетнути рубіж чоловіки намагаються за допомогою звичайних онлайн-мап – поза межами офіційних пунктів пропуску. Роблять це також на легкових авто, але застрягають у полях.

За словами Олександри Кучковської, у пунктах пропуску відповідальності Львівського прикордонного загону з різних причин з початку року прикордонники не дозволили перетнути кордон майже 23 тисячам чоловіків віком 18-60 років.

Ситуація в Україні

Якщо говорити про територію цілої країни, то прикордонники щодоби затримують приблизно 30 людей, які намагаються незаконно виїхати з України. Йдеться як про тих, хто пробує перетнути кордон у пунктах пропуску, так і в так званій «зеленій зоні», тобто поза офіційними пунктами пропуску. Порівняно з минулим роком це число скоротилося майже втричі, сказав в етері проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Із 24 лютого минулого року поза межами пунктів пропуску затримано близько 15 800 осіб, які намагалися в незаконний спосіб перетнути безпосередньо лінію державного кордону, і 6 900 осіб намагалися використовувати підроблені документи

«Якщо говорити про статистичні дані з 24 лютого минулого року, то поза межами пунктів пропуску затримано близько 15 800 осіб, які намагалися в незаконний спосіб перетнути безпосередньо лінію державного кордону і 6 900 осіб були викриті в пунктах пропуску, коли вони на шляхах, де можна легально перетинати кордон, намагалися використовувати підроблені документи», – каже Демченко.

Хто з чоловіків може виїжджати з України?

Радіо Свобода розпитало у прикордонників, хто із чоловіків призовного віку зараз у період дії воєнного стану в Україні може легально перетинати кордон України. Серед таких, як пояснила нам інспектор прикордонної служби ІІІ категорії Марія Кавуля, – багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто супроводжує за кордон людей з інвалідністю. Також батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

«Також це ті чоловіки, прізвища яких внесені у систему «Шлях». Ті, хто має бронювання від Міністерства економіки України. І чоловіки, які не придатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Також ті, хто слідує на лікування від важких недуг, і це погоджено», – каже інспектор прикордонної служби ІІІ категорії Марія Кавуля.

Або ж ті, хто їде в робочі поїздки, відповідно до чинного законодавства. З повним переліком можна ознайомитися на сайті Держприкордонслужби.

У соцмережах, зокрема, TikTok нині часто можна натрапити на відео, де чоловіки розповідають, як вони нелегально виїхали з України. Наскільки такі відео правдиві і чи їхні перетини кордону були нелегальними, у час широкомасштабної війни нам важко ідентифікувати. Але ми спробували зв’язатися з одним із таких користувачів, щоправда, наразі відповіді від нього не отримали, щоб розпитати, з якою метою вони це роблять. Додамо, що у Держприкордонслужбі України заявили, що всі чоловіки, які незаконно перетнули кордон України і повернуться додому, будуть притягнуті до відповідальності.

«Ми бачимо, чи у законний спосіб виїжджала людина з України, чи не у законний», – сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонений виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обовʼязкове повернення в Україну.