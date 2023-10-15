У ДПСУ розповіли, скільки людей щодоби отримують відмову в перетині держкордону

Щодоби близько 100-150 людей отримують відмову в перетині державного кордону, розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Щодоби прикордонники затримують 20-30 людей, колись більше, колись менше. Це ті, які і по пунктах пропуску, і на напрямку пунктів пропуску, і по зеленій ділянці кордону намагаються незаконно перетнути кордон. Ще від 100 до 150 осіб щодоби отримують відмову в перетині державного кордону, коли вони прибувають в пункти пропуску, але не мають законних підстав, щоб перетнути лінію державного кордону», – сказав Демченко.

Він зазначив, що за останні кілька місяців кількість спроб незаконно перетнути кордон із підробними документами через пукти пропуску зменшилась, натомість зросла кількість тих осіб, які намагаються перетнути кордон поза межами пунктів пропуску, через «зелену ділянку кордону».

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обовʼязкове повернення в Україну.