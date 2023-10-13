Прикордонники щодоби затримують приблизно 30 людей через незаконний перетин кордону – речник ДПСУ

Прикордонники щодоби затримують приблизно 30 людей, які намагаються незаконно виїхати з України. Йдеться як про тих, хто пробує перетнути кордон у пунктах пропуску, так і в так званій «зеленій зоні», тобто поза офіційними пунктами пропуску. Порівняно з минулим роком це число скоротилося майже втричі, сказав в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Зараз це значно менше, ніж це було в перші місяці, коли був запроваджений воєнний стан, коли почали діяти обмеження на кордоні. Бо тоді ми могли затримати на кордоні і 80, і 90 осіб за добу, які намагалися в незаконний спосіб перетнути лінію державного кордону. Якщо говорити про статистичні дані з 24 лютого минулого року, то поза межами пунктів пропуску затримано близько 15 800 осіб, які намагалися в незаконний спосіб перетнути безпосередньо лінію державного кордону і 6 900 осіб були викриті в пунктах пропуску, коли вони на шляхах, де можна легально перетинати кордон, намагалися використовувати підроблені документи», – каже Демченко.

Речник каже, що найбільше спроб перетнути кордон поза межами пунктів пропуску фіксують на кордоні з Румунією та Молдовою, а з підробленими документами українці найчастіше пробують виїхати до Польщі.

«Треба зважати, що на кордоні з Польщею йде найбільший пасажиропотік. Це десь понад 50 відсотків загального пасажиропотоку по всій ділянці кордону. І там фіксується найбільше спроб незаконно перетнути кордон із підробленими документами», – каже Демченко.

За даними Держприкордонслужби, найпоширенішими способами незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску нині є укладання фіктивних шлюбів із багатодітними матерями та супровід людей із інвалідністю. Такі випадки виявляти досить складно, каже Демченко, але можливо.

«Прикордонники теж можуть виявити, що це фіктивні стосунки між людьми. Під час фільтрації осіб, які це намагаються це здійснити, також підтверджують, що чоловік заплатив кошти, а жінка, до прикладу, зізнається, що вона отримала кошти, аби поліпшити свій матеріальний стан. А чоловік, власне, це використовував для того, щоб у незаконний спосіб перетнути кордон», – каже Демченко.

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обовʼязкове повернення в Україну.