Трансфер у причепі вантажівки за 4-5 тис дол: прикордонники викрили канал вивезення чоловіків за кордон

У Держприкордонслужбі повідомили, що викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.

«На транзитній ділянці дороги «Маяки-Удобне» зупинили вантажний та легковий транспортні засоби під керуванням мешканців Болградського району Одеської області. Під час огляду вантажівки в причепі виявили 6 громадян України. З’ясувалося, що жителі Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, які підлягають призову, вирішили незаконно потрапити до Молдови. Для реалізації свого плану вони звернулися до так званих «перевізників», знайшовши їх через закритий телеграм-канал. Ухилянти отримали вказівку прибути до Одеси, де їх зустріли та заховали в причепі вантажного транспортного засобу. Організатор здійснював супровід на легковому автомобілі», – розповіли у ДПСУ.

За даними прикордонників, кінцева вартість трансферу за кордон мала коштувати від 4000 до 5000 доларів з кожного.

Також повідомляється про затримання 34-річного чоловіка, який також «надавав послуги» з незаконного перетину кордону й поза пунктами пропуску.

«Ділка, який «спеціалізувався» на незаконному переправленні чоловіків призовного віку через кордон, затримали під час спроби надання неправомірної грошової винагороди у розмірі 13 тисяч доларів», – йдеться в повідомленні.

За спробу незаконного перетинання державного кордону за добу затримали 18 осіб – усі вони намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску. На виїзд з країни не пропустили двох чоловіків через ознаки підробки їхніх документів.