Данілов розповів, кого із військових вирішили відправити на дембель

підтримку демобілізації військовихВійськових-строковиків, у яких вже завершився термін служби, вирішили демобілізувати, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю «Українському радіо».

Данілов нагадав, що 24 листопада відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому питанню демобілізації приділили велику увагу, щоб була можливість «справедливо займатися залученням до війська тих людей, які потрібні для обороноздатності нашої країни».

«Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо скільки їх. І це справедливо, якщо вони заходили на строкову службу, у них закінчився термін строкової служби», – розповів Данілов.

Він уточнив, що ті, хто має бажання залишитися, зможуть зробити це за допомогою підписання контракту, інших строковиків відправлять на дембель.

Раніше, 12 листопада, в багатьох містах України у неділю, 12 листопада, відбулись акції на підтримку демобілізації військових.

8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.