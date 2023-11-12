«Діти забули, як виглядає тато»: у багатьох містах України жінки влаштували акції на підтримку демобілізації

У багатьох містах України у неділю, 12 листопада, відбулись акції на підтримку демобілізації військових.

За повідомленням кореспондентки Радіо Свобода, в Дніпрі дружини військовослужбовців вимагали встановлення чітких термінів мобілізації – півтора року – і ротацій бійців.

Понад два десятки жінок зібралися на пікет з плакатами біля міськради.

За словами учасниць акції, армія виявилася для їхніх чоловіків «кріпацтвом»: зокрема, серед них є такі, що воюють із перших днів повномасштабної війни, а й досі не отримували відпусток.

На плакатах активісток були такі написи: «Ми забули, як виглядає тато», «Прийшов час інших», «Військові теж втомлюються». Жінки також скандували: «Вимагаємо термінів мобілізації».

«Ми служили разом з чоловіком, він продовжує службу. Ми зібралися, бо військові понад рік перебувають у ситуації, коли вони можуть загинути, – просто психологічно й фізично не витримують. Немає нормальних вихідних, нормального відпочинку, немає нормального спілкування з родинами, тому сімї, на жаль, розпадаються. Вимагаємо, що наших чоловіків демобілізували, щоб вони могли адаптуватися до мирного життя. Чим більше людина в стані стресу, тим важче буде її повернути до нормального психологічного стану», – зазначила бойова медикиня Анна, яка зараз удома, чекає на народження дитини.

Водночас, у дніпрянки Любові чоловік служить із перших днів повномасштабної війни. Жінка каже, що йому 52 роки, військовий має хронічні хвороби, але він сам пішов добровольцем.

«Наші чоловіки не молодші й не здоровіші за інших. У березні буде два роки служби – повернути їх додому, замінити іншими. А замінити наших чоловіків є ким. Ви пройдіться по проспекту, зайдіть в спортивні клуби, в нічні клуби… Дуже важко чекати… Коли ти тижнями чекаєш на дзвінок, ти плачеш, у тебе істерики. А як вийде на зв'язок на дві хвилини – і все. Це не життя. Це впливає на психіку. Мені дуже образливо», – сказала Любов.

Як зазначає кореспондентка Радіо Свобода, з міськради Дніпра до пікетувальниць ніхто не вийшов. За акцією стежила поліція.

Крім того, у Запоріжжі, за даними журналістки Радіо Свобода, відбулась схожа акція на підтримку демобілізації. 12 листопада під стінами ОВА зібралось близько трьох десятків людей. Вони вимагали від центральних органів дозволити демобілізацію військовослужбовцям, які перебувають на службі понад 18 місяців.

Учасниці акції тримали в руках відповідні плакати: «18 місяців служби = демобілізація», «Вимагаємо термінів служби», «Боєздатність навіть високо мотивованого війська втрачається через виснаження» тощо.

«Мій чоловік служить у 54 бригаді. Він від початку війна на Бахмутському направленні. Він зараз поранений, і як говорять, не має заміни, хлопці не можуть поїхати навіть на лікування, не дають відпустку. Психологічний стан хлопців дуже пригнічений і розбитий. Ми потребуємо демобілізації для рідних, близьких, чоловіків, синів. У них є також сім’ї. Вони також потребують якоїсь допомоги та психологічного відпочинку. Демобілізуйте наших хлопців. Ніхто не говорить, що їх взагалі спишуть і вони не будуть воювати. Але їм потрібна на даний час якась заміна, передишка. Вони не народжені у броніках і касках – вони також звичайні люди, які працювали на заводах, мають сім’ї і дітей, і тому потребують відпустки і демобілізації», – каже учасниця акції Олена.

Частина учасниць акції в Запоріжжя прийшла на захід із дітьми. Так, вимушена переселенка з нині окупованого військами РФ Приморську Запорізької області відвідала на захід з дочкою.

«Виїхали з окупації – мій чоловік одразу пішов служити, захищати. Але дуже хочеться, щоб дитина обіймала тата тому, що ходиш містом, особливо на майданчиках, і коли бачиш, що тато гуляє з дітками своїми, моя дитина питає «Коли я вже з татом гуляти буду?». Дійсно, воно повинно, щоб не одні й ті ж чоловіки служили і захищали нас та нашу Батьківщину, а й ще повинні й інші приєднатися. Тому наша влада повинна прийняти такий закон, що чоловіки, які вже 18 місяців служать, мабуть повинні вже прийти додому і теж гуляти зі своїми дітками. Їм вже теж треба на відпочинок, вони дуже втомилися. Тому ми зібрались, аби нас почули, побачили і прийняли до відома ці наші прохання», – каже Наталя.

Також під час акції її учасниці скандували «Вимагаємо термінів служби» та «Вимагаємо демобілізації».

Аналогічні акції на підтримку демобілізації війсьокослужбовців відбулися 12 листопада також у Києві, Полтаві, Житомирі, Тернополі та низці інших обласних центрів України.

8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.