«Наші чоловіки сильні, але не залізні»: в містах України відбулись мітинги на підтримку демобілізації

У п’ятницю, 27 жовтня, в багатьох містах України відбулись мітинги на підтримку демобілізації військових, повідомляє «Суспільне» та місцеві телеграм-канали.

Відомо, що мітинги відбулись у Києві, Одесі, Вінниці, Сумах, Кривому Розі, Тернополі, Запоріжжі та низці інших населених пунктів.

Журналісти розповідають, що родичі та близькі військовослужбовців закликали владу визначити «конкретні терміни» служби в армії по мобілізації. Вони, серед іншого, просили провести ротацію у військах та ухвалити закон про можливість демобілізації після 18 місяців служби.

«Суспільне» повідомляє, що в Києві учасники акції протесту, яка відбулася на Майдані Незалежності, підготували колективне звернення до президента Володимира Зеленського та військового командування.

«Наші рідні перебувають на фронті з 24 лютого. Багато військовослужбовців не були вдома жодного разу. Їхні сім’ї прокидаються і засинають лише з однією думкою, що хочуть почути: я живий, я їду додому», – сказала учасниця акції у Києві Анастасія Чувакіна.

Мітингувальники зазначили, що переживають за моральний та фізичний стан військових, оскільки багато захисників перебувають на фронті вже 18 місяців без відпочинку.

За даними «Української правди», в Тернополі, Львові та Запоріжжі дружини, матері та діти військових зібралися під стінами обласних військових адміністрацій.

У Кривому Розі акція пройшла на площі «95 квартал», у Кропивницькому – на площі біля міської ради, у Хмельницькому – на Майдані Незалежності. В Одесі люди зібрались на Думській площі. Також мітингували у Чернівцях та Дніпрі.

В Івано-Франківську планували провести акцію біля міської ради, однак після повідомлення про замінування будівлі, мітингувальники кочували містом з плакатами.

27 липня Верховна Рада продовжила термін проведення загальної мобілізації і дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів, починаючи з 18 серпня.

Востаннє перед цим парламент продовжував термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії у травні – на 90 днів, до 18 серпня.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.