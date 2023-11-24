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Зеленський провів чергове засідання Ставки: говорили про мобілізацію та ротацію

У п’ятницю, 24 листопада, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
У п’ятницю, 24 листопада, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

У п’ятницю, 24 листопада, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

За його словами, під час засідання обговорили питання мобілізації, демобілізації, роботи територіальних центрів комплектування, ВЛК, ротації і строковиків.

Зеленський також уточнив, що під час засідання заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Генштабу Сергія Шаптали, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, очільника МВС Ігоря Клименка, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, директора ДБР Олексія Сухачова та першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка.

До цього президент проводив засідання Ставки 17 листопада. Тоді він доручив Генштабу та уряду «запропонувати рішення» щодо тривог через «Кинджали».

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