Мінцифри та Міноборони створили робочу групу з будівництва укріплень

Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації створили спільну робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд – про це обидва відомства заявили 24 листопада.

Як уточнив голова Мінцифри Михайло Федоров, він очолюватиме групу разом із міністром оборони Рустемом Умєровим. Вона працюватиме як оперативний штаб і буде координувати зусилля органів влади та військових у питаннях будівництва фортифікаційних споруд.

«У планах — упровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності: на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій-третій — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій», – повідомив він.

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За словами Федорова, уряд залучив фінансування від українського бізнесу на будівництво фортифікаційних споруд на найскладніших напрямках.

Як додали в Міноборони, при Міжвідомчій робочій групі вже створили волонтерську бізнес-спільноту, яка готова підтримувати будівництво укріплень.

У вересні президент України Володимир Зеленський повідомив про «важливу нараду» з керівництвом Міноборони та Мінцифри щодо цифровізації системи обліку в армії.