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Мінцифри та Міноборони створили робочу групу з будівництва укріплень

За словами Михайла Федорова, уряд залучив фінансування від українського бізнесу на будівництво фортифікаційних споруд
За словами Михайла Федорова, уряд залучив фінансування від українського бізнесу на будівництво фортифікаційних споруд

Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації створили спільну робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд – про це обидва відомства заявили 24 листопада.

Як уточнив голова Мінцифри Михайло Федоров, він очолюватиме групу разом із міністром оборони Рустемом Умєровим. Вона працюватиме як оперативний штаб і буде координувати зусилля органів влади та військових у питаннях будівництва фортифікаційних споруд.

«У планах — упровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності: на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи, на другій-третій — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій», – повідомив він.

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За словами Федорова, уряд залучив фінансування від українського бізнесу на будівництво фортифікаційних споруд на найскладніших напрямках.

Як додали в Міноборони, при Міжвідомчій робочій групі вже створили волонтерську бізнес-спільноту, яка готова підтримувати будівництво укріплень.

У вересні президент України Володимир Зеленський повідомив про «важливу нараду» з керівництвом Міноборони та Мінцифри щодо цифровізації системи обліку в армії.

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