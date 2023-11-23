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Україна переходить до стандартів НАТО у переміщенні військової техніки через кордон – Міноборони

ЗСУ зможуть переміщувати техніку за кордон на навчання за спрощеною процедурою (фото ілюстративне)
ЗСУ зможуть переміщувати техніку за кордон на навчання за спрощеною процедурою (фото ілюстративне)

У Міністерстві оборони повідомили про так званий «військовий митний безвіз» для Збройних сил України, що означає перехід до стандартів НАТО в питанні переміщення військової техніки через кордон.

«Відтепер, переміщення зброї та військової техніки через державний кордон України відбуватиметься за аналогічною процедурою, що й у країнах НАТО та ЄС. Уряд підтримав ініціативу Міноборони, Мінфіну та Держмитслужби України. Для наближення до стандартів НАТО відповідною постановою затверджено документ з назвою «Форма 302». Він використовуватиметься для декларування військової техніки та інших товарів підрозділів ЗСУ, держав-членів НАТО та ЄС», – йдеться в повідомленні Міноборони.

У відомстві кажуть, що українська «Форма 302» замінює митну декларацію та значно заощаджує час.

«Завдяки «Формі 302» ЗСУ зможуть переміщувати техніку за кордон на навчання за спрощеною процедурою», – додали у Міноборони.

Раніше сьогодні агенція Reuters повідомляла, що і в НАТО розмірковують над спрощенням руху військ і техніки на випадок війни з Росією поміж країнами всередині території блоку. В Альянсі вважають, що нині надмірна бюрократизація процесу перешкоджає пересуванню військ НАТО Європою, що, у свою чергу, може призвести до зволікань у разі початку збройного конфлікту з РФ.

Силам НАТО наразі доводиться дотримуватись багатьох внутрішніх правил учасників Альянсу, наприклад, необхідність попереднього повідомлення країн про відправку боєприпасів через їхню територію та дотримання обмежень допустимої протяжності військових конвоїв.

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