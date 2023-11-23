У Міноборони заявили про прискорення поставок нових зразків зброї в армію

Міністерство оборони заявляє про прискорення поставок нових зразків зброї в армію, це стало можливим завдяки внесеним днями змінам до постанови Кабміну від 2015 року № 345, повідомляє пресслужба відомства.

«Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів», – йдеться в повідомленні.

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У Міноборони кажуть, що раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців, відтепер з неї вилучено одну найтриваліших бюрократичних перепон – видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця.



Оновлений fast track постачання зброї передбачає також і скорочення термінів на інших етапах, зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою, додають у міністерстві.

Раніше також у Міноборони анонсували, що виробничий цикл для зброї буде скорочений на період воєнного стану. Очікується, що це «розв’яже руки» виробникам, які тепер можуть самі визначати, за якими технічними параметрами здавати продукцію. Військові мають погоджувати перелік параметрів, тоді як раніше вони «прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів».

У жовтні міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про значне зростання виробництва снарядів в Україні, хоча Київ продовжує переважно покладатися на постачання партнерів.