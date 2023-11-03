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Міноборони скоротило кількість перевірок, щоб прискорити постачання зброї на фронт

Міноборони очікує, що ці зміни дозволять військам швидше отримувати нові зразки озброєння та військової техніки
Міноборони очікує, що ці зміни дозволять військам швидше отримувати нові зразки озброєння та військової техніки

Виробничий цикл для зброї буде скорочений на період воєнного стану, заявило Міністерство оборони 3 листопада.

За повідомленням пресслужби, це має «розв’язати руки» виробникам, які тепер можуть самі визначати, за якими технічними параметрами здавати продукцію. Військові мають погоджувати перелік параметрів, тоді як раніше, пояснюють у відомстві, вони «прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів».

«Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов’язані з підтвердженням її боєздатності, скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська», – йдеться в коментарі заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

Міноборони очікує, що ці зміни дозволять військам швидше отримувати нові зразки озброєння та військової техніки.

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Наприклад, раніше для забезпечення гарантійного терміну зберігання зброї в 10 років новий зразок мав пройти шестимісячні, а іноді річні кліматичні випробування.

«Ця вимога зараз скасовується. Адже в багатьох випадках виробник чітко розуміє, що немає жодної необхідності зберігати цей зразок протягом 10 років, бо він одразу з конвеєра йде на фронт. Отже, ці показники терміну зберігання ніяк не впливають на якість застосування зразка», – аргументує міністерство.

Відтепер, додає пресслужба, Збройні Сили та Міністерство оборони будуть наполягати на підтвердженні трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації.

У жовтні міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про значне зростання виробництва снарядів в Україні, хоча Київ продовжує переважно покладатися на постачання партнерів.

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