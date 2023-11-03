Міноборони скоротило кількість перевірок, щоб прискорити постачання зброї на фронт

Виробничий цикл для зброї буде скорочений на період воєнного стану, заявило Міністерство оборони 3 листопада.

За повідомленням пресслужби, це має «розв’язати руки» виробникам, які тепер можуть самі визначати, за якими технічними параметрами здавати продукцію. Військові мають погоджувати перелік параметрів, тоді як раніше, пояснюють у відомстві, вони «прописували в технічних умовах значний перелік цих параметрів».

«Ми скасували надмірні випробування зброї, які не пов’язані з підтвердженням її боєздатності, скоротили кількість всіляких перевірок на різних етапах виробництва, залишивши лише найдоцільніші, спрощуємо механізми постачання зброї та техніки у війська», – йдеться в коментарі заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

Міноборони очікує, що ці зміни дозволять військам швидше отримувати нові зразки озброєння та військової техніки.

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Наприклад, раніше для забезпечення гарантійного терміну зберігання зброї в 10 років новий зразок мав пройти шестимісячні, а іноді річні кліматичні випробування.

«Ця вимога зараз скасовується. Адже в багатьох випадках виробник чітко розуміє, що немає жодної необхідності зберігати цей зразок протягом 10 років, бо він одразу з конвеєра йде на фронт. Отже, ці показники терміну зберігання ніяк не впливають на якість застосування зразка», – аргументує міністерство.

Відтепер, додає пресслужба, Збройні Сили та Міністерство оборони будуть наполягати на підтвердженні трьох чинників: ефективності зразка техніки, його безпечності для особового складу та надійності в експлуатації.

У жовтні міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про значне зростання виробництва снарядів в Україні, хоча Київ продовжує переважно покладатися на постачання партнерів.