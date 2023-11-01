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У Міноборони повідомили про зміни у підходах до закупівлі їжі для ЗСУ

Зміни у правилах закупівель їжі, кажуть у міністерстві – це тимчасовий захід, щоб знизити корупційні ризики до того, як повноцінно запрацює «Державний оператор тилу»
Зміни у правилах закупівель їжі, кажуть у міністерстві – це тимчасовий захід, щоб знизити корупційні ризики до того, як повноцінно запрацює «Державний оператор тилу»

Міністерство оборони 1 листопада оголосило про початок торгів на закупівлю їжі для Збройних сил за новими правилами.

«Міністерство оголосило торги не на пів року, а на три місяці: з січня до березня 2024 року включно. Протягом цього періоду переможці тендерів будуть забезпечувати ЗСУ їжею. Міністерство оборони розробило механізм, який дозволить меншим компаніям брати участь у закупівлях. Він полягає в тому, що великі лоти розділені на менші, і тепер на торги виставлені не 22 пропозиції, а 30. Це створить рівні умови для учасників закупівель», – повідомила пресслужба відомства.

Згідно з правилами, кожен учасник торгів приходитиме на них із каталогом, в якому 409 найменувань продуктів для ЗСУ.

«Відтепер на кожен продукт встановлено верхню і нижню граничну ціну. Цей запобіжник ввели після того, як команда міністерства, разом із представниками громадськості та антикорупційною радою, проаналізувала корупційні ризики попередніх угод. Відсутність цих меж раніше дозволяла учасникам торгів маніпулювати цінами на їжу. Деякі постачальники ставили високу ціну в каталозі на продукти, які військові частини замовляли часто. А на товари, які військові замовляли рідко або взагалі не замовляли – ставили дуже низьку ціну. В результаті середня ціна товарів на каталог була штучно заниженою», – розповіли у Міноборони.

Зміни у правилах закупівель їжі, кажуть у міністерстві – це тимчасовий захід, щоб знизити корупційні ризики до того, як повноцінно запрацює «Державний оператор тилу». У цьому зв’язку в Міноборони повідомили, що днями було підписано наказ про призначення Арсена Жумаділова гендиректором ДП «Державний оператор тилу». Для запуску цього оператора ще потрібні рішення уряду.

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