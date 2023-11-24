Міноборони: у 2024-му уряд витратить близько 175 мільярдів гривень на ракети й боєприпаси

Закупівля ракетного озброєння та боєприпасів стане одним із пріоритетів оборонного бюджету у 2024 року, повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир. Його слова наводить пресслужба Міноборони.

«На цей напрямок з коштів, запланованих на 2024 рік, піде приблизно 175 мільярдів гривень. На військову техніку – близько 80 мільярдів гривень», – йдеться в повідомленні.

За словами Джигиря, Кабінет міністрів поставив перед Міноборони завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника.

Читайте також: У Міноборони розповіли про п’ять «коаліцій спроможностей», створених за підсумками «Рамштайну»

«І за нашими оцінками, більше 190 мільярдів гривень з коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника», – заявив він.

Міністерство оборони напередодні заявило про прискорення поставок нових зразків зброї в армію завдяки внесеним днями змінам до постанови Кабміну від 2015 року № 345.

У жовтні міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив про значне зростання виробництва снарядів в Україні, хоча Київ продовжує переважно покладатися на постачання партнерів.