Німеччина повністю оформила процедуру закупівлі в Ізраїлю системи протиповітряної оборони Arrow-3

Німеччина та Ізраїль підписали угоду про закупівлю Берліном системи протиповітряної оборони Arrow-3.

«Генеральний директор Міністерства оборони Ізраїлю Еяль Замір підписав сьогодні угоду про придбання Німеччиною системи протиракетної оборони Arrow-3 вартістю приблизно 3,6 мільярда доларів», – йдеться в повідомленні Міноборони Ізраїлю у твітері.

Таким чином процес придбання системи ППО вважається повністю оформленим.

Як передає агенція DPA, у контракті йдеться про намір Ізраїлю передати першу батарею системи протиракетної оборони Німеччині до кінця 2025 року.

Обидві країни досягли угоди ще у вересні. Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус казав, що російське вторгнення в Україну посилило важливість протиповітряної оборони.

Система Arrow-3 розроблена та вироблена Israeli Aerospace Industries у співпраці з американським аерокосмічним гігантом Boeing. Arrow-3 використовується в Ізраїлі з 2017 року як частина його мережі захисту Iron Dome («Залізний купол»).

31 жовтня ізраїльська армія повідомила, що успішно застосувала систему Arrow-3. Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що ракету, запущену по Ізраїлю єменськими хуситами, було перехоплено в районі Червоного моря.

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