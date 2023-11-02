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Мінцифри підписало декларацію про безпеку використання ШІ

Декларацію підписав заступник міністра цифрової трансформації Георгій Дубинський
Декларацію підписав заступник міністра цифрової трансформації Георгій Дубинський

Заступник міністра цифрової трансформації Георгій Дубинський підписав міжнародну декларацію з безпеки застосування ШІ, повідомило Міністерство цифрової трансформації 2 листопада.

«Україна має стати передовою країною в розвитку штучного інтелекту. Щоб впроваджувати АІ безпечно та на рівні з іншими державами, заступник Міністра Георгій Дубинський підписав міжнародну декларацію з безпеки», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, це сталося на саміті з безпеки штучного інтелекту AI Safety Summit, який пройшов у Блечлі-парку в британському місті Мілтон-Кінз.

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Декларацію також підписали 29 країн.

«Що зміниться? Штучний інтелект розвиватиметься в інтересах держави, бізнесу й громадян. У декларації є інформація про всі останні дослідження в галузі ШІ, про потенційні ризики технології, як-от втрата контролю та потенційні негативні наслідки використання», – додає Мінцифри.

Уряд Британії напередодні оприлюднив декларацію саміту AI Safety Summit. Згідно з нею, програма саміту зосереджена на виявленні ризиків безпеки ШІ та розробці відповідної політики у країнах, які підписали документ.

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