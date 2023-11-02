Мінцифри підписало декларацію про безпеку використання ШІ

Заступник міністра цифрової трансформації Георгій Дубинський підписав міжнародну декларацію з безпеки застосування ШІ, повідомило Міністерство цифрової трансформації 2 листопада.

«Україна має стати передовою країною в розвитку штучного інтелекту. Щоб впроваджувати АІ безпечно та на рівні з іншими державами, заступник Міністра Георгій Дубинський підписав міжнародну декларацію з безпеки», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, це сталося на саміті з безпеки штучного інтелекту AI Safety Summit, який пройшов у Блечлі-парку в британському місті Мілтон-Кінз.

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Декларацію також підписали 29 країн.

«Що зміниться? Штучний інтелект розвиватиметься в інтересах держави, бізнесу й громадян. У декларації є інформація про всі останні дослідження в галузі ШІ, про потенційні ризики технології, як-от втрата контролю та потенційні негативні наслідки використання», – додає Мінцифри.

Уряд Британії напередодні оприлюднив декларацію саміту AI Safety Summit. Згідно з нею, програма саміту зосереджена на виявленні ризиків безпеки ШІ та розробці відповідної політики у країнах, які підписали документ.