Федоров запевнив, що українцям не видаватимуть повісток через «Дію»

В Україні не роздаватимуть повістки військовозобов’язаним через додаток «Дія», запевнив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він також запевнив, що такого нововведення «навіть не планується».

«Не буде повісток у «Дії». Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо – ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у «Дії», – зазначив він.

У березні 2023 року військовий комісар Харківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Володимир Арап заявив, що в майбутньому люди зможуть отримувати повістки через «Дію», а виклики в ТЦК будуть здійснюватися в електронному вигляді.

Пізніше цю тезу спростували і в Центрі протидії дезінформації і в Міністерстві цифрової трансформації. А віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров тоді заявив, що в Україні «запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо, принаймні цього року».

Водночас, народний депутат з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський розповів, що у Верховній раді розглядають можливість вручення повісток через месенджери.

27 липня Верховна Рада продовжила термін проведення загальної мобілізації і дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів, починаючи з 18 серпня.

Востаннє перед цим парламент продовжував термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії у травні – на 90 днів, до 18 серпня.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.