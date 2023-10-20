У застосунку «Дія» вже доступна мапа «Пунктів незламності» – Шмигаль

Від п’ятниці, 20 жовтня, в застосунку «Дія» для українців стала доступною мапа «Пунктів незламності», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні (20 жовтня – ред) для українців запрацювала нова послуга. У «Дії» відтепер можна знайти найближчий до себе «Пункт незламності», подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету», – зазначив прем’єр.

За словами Шмигаля, мапу можна завантажити. Вона буде доступна також в офлайн-форматі, на випадок, якщо зникне світло та зв’язок.

Відомо, що послуга запрацювала для всіх областей України, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.

«Входимо в зиму підготовленими та сильними. Рішучі протистояти будь-яким викликам», – наголосив глава уряду.

21 вересня Шмигаль аноносував запуск у додатку «Дія» напередодні опалювального сезону сервісу із інформацією про «Пункти незламності».

12 вересня місцева влада повідомляла, що на Полтавщині з 1 жовтня мають розпочати свою роботу «Пункти незламності».