МВФ створив фонд підтримки реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України – він охопить потреби реалізації плану щодо розвитку потенціалу України, здійснення реформ, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України», – повідомив Пишний.

За його словами, наразі донори вже виділили 14 млн доларів, ціль – зібрати 65 млн доларів.

Пишний повідомив, що на заході в Марракеші під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку були присутні перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат та представники Литви, Словаччини, Японії.

«Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду», – повідомив голова НБУ.

4 жовтня стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду знову відкриває свій офіс у Києві.

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу за понад три роки зустріч із місією МВФ. За його словами, йшлося про реалізацію чотирирічної програми на суму 15,6 мільярда доларів.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.

Влітку Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України і схвалила негайне виділення їй другого траншу в близько 890 мільйонів доларів. Повідомлялося, що кошти направлять на підтримку бюджету. Другий перегляд програми очікується у жовтні.