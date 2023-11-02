США створять інститут із безпеки штучного інтелекту

Сполучені Штати створять інститут вивчення проблем безпеки, пов'язаних зі штучним інтелектом (AI). Міністр торгівлі США Джина Раймондо оголосила про це 1 листопада, виступаючи на міжнародній конференції у Великій Британії, повідомляє «Голос Америки».

Інститут візьме участь у розробці міжнародних стандартів безпеки, захисту та тестування моделей штучного інтелекту.

«Ми не можемо зробити це поодинці, приватний сектор має зробити крок уперед», – наголосила міністр торгівлі США та повідомила про партнерство з британським Інститутом безпеки.

Раніше цього тижня президент Джо Байден підписав указ щодо проблем штучного інтелекту, який зобовʼязує розробників систем АІ, що становлять ризик для національної безпеки США, економіки, здоровʼя населення, надавати уряду на перевірку результати випробувань.