Словник Collins визнав словом року абревіатуру «ШІ»

Словник англійської мови Collins назвав слово 2023 року. У повідомленні 1 листопада пресслужба слованика визначила головним слово абревіатуру AI – «штучний інтелект», або ШІ.

Автори словника назвали «революційною» мовну модель на основі ШІ, яка набула поширення наприкінці 2022 року.

«Хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися. Якби комп’ютери раптом стали експертами в цій найбільш людській області – мові – що далі? Це спричинило вибух дебатів, перевірок і прогнозів, і це більш ніж достатнє обґрунтування для слова Collins 2023 року: ШІ», – йдеться в коментарі.

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Словник визначає ШІ як «моделювання психічних функцій людини за допомогою комп’ютерних програм». Він зазначає, що таке визначення відображає глибинний характер «виклику, який стоїть перед нами: чи справді машини можуть стати людиноподібними? І як це вплине на наш вид?».

До короткого переліку також увійшли такі терміни, як:

de-influencing – використання публічними особами свого впливу, аби застерегти аудиторію від певних продуктів чи рішень

nepo-baby – відома людина, чиїй кар’єрі, згідно із суспільною думкою, сприяла наявність відомих батьків

canon event – «канонічна подія», досвід, який став вирішальним для формування характеру чи ідентичності особи

Минулого року словник Collins, який видається в шотландському Глазго, визнав головним словосполученням термін «постійна криза».