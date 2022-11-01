Collins Dictionary: словом року є «постійна криза»

Укладачі словника англійської мови Collins Dictionary обрали словом року permacrisis – «пермакриза», тобто постійна криза.

Британські лінгвісти вказують, що це слово «описує відчуття життя в період війни, інфляції та політичної нестабільності». Рішення «підбиває підсумок того, наскільки по-справжньому жахливим 2022-й став для багатьох людей», цитує Бі-Бі-Сі керівника Collins Learning Алекса Бікрофта.

Слово «пермакриза» очолило щорічну добірку авторами словника 10 слів або фраз, які, як зазначається, «відбивають стан мови, яка постійно розвивається, і проблеми тих, хто її використовує».

Collins Dictionary у попередні роки обирав головними слова «локдаун», «фейк ньюс», «брекзит», «кліматичний страйк» та інші.