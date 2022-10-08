«Слово як зброя». Документальна стрічка про Олеся Гончара допомагає збирати гроші для ЗСУ

ДНІПРО – У Дніпрі відбулася прем’єра документальної стрічки про класика української літератури «Олесь Гончар. Слово як зброя». Її хотіли показати ще 24 лютого, але повномасштабне вторгнення Росії зруйнувало ці плани. Пізніше фільм разом зі своїми творцями здійснив тур Європою, під час якого збирав гроші на підтримку української армії. Кошти пішли на закупівлю трьох автівок. Режисерка Катерина Стрельченко каже: картина несподівано «зайшла» закордонній публіці, яка наразі цікава до всього, що пов’язано з Україною.

Фільмування цієї картини розпочалося в липні 2021 року на околиці Дніпра, у Ломівці, на подвір’ї біля будинку, де мешкала сестра Олеся Гончара Олександра. Саме там, де зараз діє приватний музей Гончара, за спогадами самого письменника, минули найщасливіші роки його життя. Старша сестра, яка дожила майже до ста років, була йому й за матір, і за друга. На території садиби творці картини урочисто розбили символічну тарілку й відзняли перші кадри.

«Людина з підручника стала живою»

Далі були місяці напруженої праці, каже режисерка Катерина Стрельченко. Матеріал фільмували в різних місцях, пов’язаних з біографією письменника-земляка: на Полтавщині, в Києві, Харкові, Дніпрі. Знімали як професійних акторів трьох дніпровських театрів, так і студентів.

Записували тих, хто глибоко вивчав творчість Олеся Гончара і знав його особисто. У стрічці, зокрема, є інтерв’ю дружини Олеся Гончара Валентини Данилівни та його онуки Лесі.

«Торік Україна святкувала 30-річчя своєї Незалежності, і мені хотілося знайти таку персоналію, яка наближала цей день. На той момент для мене і нашої команди Олесь Гончар був людиною з підручника. Але коли ми заглибилися в тему, почали вивчати, ми зрозуміли, що знайшли дуже цікавого персонажа», – зазначила Катерина Стрельченко.

Що було найскладнішим

Чи не найскладнішим, говорить режисерка, було «вписатися» в кошторис стрічки. З бюджету Дніпра в рамках програми «Культурна столиця» на створення картини виділили 350 тисяч гривень.

«Це поміркований бюджет. Що це давало? Це спонукало нас креативити. Наприклад, ідея з моновиставою, створеною на основі щоденників Гончара, – це була можливість створити щось цікаве з поміркованим бюджетом», – сказала Радіо Свобода Катерина Стрельченко.

Готову картину в Дніпрі планували презентувати 24 лютого 2022 року. Однак з відомих причин показ довелося скасувати. Творці фільму кажуть: спершу були в розгубленості. Потім прийшла ідея показувати картину в Європі, й таким чином збирати донати на армію.

Доброчинна місія фільму

За сім місяців фільм презентували офлайн в 15 країнах Європи, а також онлайн – в Канаді та Колумбії. Зібрали понад 10 тисяч євро, на які закупили автівки для підрозділів «Української добровольчої армії».

За словами режисерки, покази відбувалися як у кінозалах, так і на імпровізованих майданчиках, з якими допомагали місцеві. Хоча сама особистість Олеся Гончара наразі мало відома за кордоном, каже Катерина Стрельченко, інтерес до України – дуже високий.

Люди буквально говорили: не зупиняйтеся, нам дуже потрібні фільми про українських героїв

«Ми зрозуміли, що фільм може бути зброєю. Навіть назва – «Слово як зброя» – дало нам таку підказку. Без підтримки державних органів ми проїхалися Європою і показали цей фільм. Було багато глядачів. У деяких містах, як-то Будапешті та Барселоні, було по два покази, і люди приходили, і це було дуже емоційно, сльози, подяки… Люди буквально говорили: не зупиняйтеся, нам дуже потрібні фільми про українських героїв. Про Україну знали всі, але багато хто про Олеся Гончара чув уперше», – сказала режисерка.

«Це було дуже сміливо за тих обставин. У цьому крутизна Гончара»

Одну з головних ролей у стрічці – душу письменника – зіграв актор дніпровського театру імені Шевченка Олег Олексишин. Це не перша його робота в кіно, до цього були зйомки у США та Китаї.

Каже: працювати над фільмом про Гончара було цікаво – у стрічці документальні кадри поєднані з реконструкціями та моновиставою.

«Я не розумів, як це все має виглядати в стрічці, і повністю довірився режисерці. Ми зробили велику кількість дублів різноемоційних. Режисерка вибрала на свій розсуд. Я вчив слова вже на майданчику. Узагалі, навіть в театрі, ніколи не вчу слова вдома – лише прямо на сцені, адже підлаштовуюся під режисерське бачення. Сама постать Олеся Гончара? Знаю, читав твори. Так, я – український актор, я це мушу знати! Це українська література, це класика, це «Собор» врешті-решт. Це було дуже сміливо за тих обставин. У цьому крутизна Гончара», – сказав Радіо Свобода актор.

Збір коштів і покази тривають

На прем’єрі в Дніпрі також збирали донати для українських бійців. Гроші підуть на придбання армійських рацій, кажуть організатори.

На прем’єру прийшли волонтери та громадські активісти, зокрема військовий капелан, отець Василь Колодій.

Сьогодні кожен має зробити щось для своєї держави – це і буде велика справа

«Я думаю, що сьогодні настав той час, коли треба побачити великі постаті в малих людях. Ми звикли дивуватися з великих людей, захоплюватися великими іменами, а сьогодні кожен має зробити щось для своєї держави – це і буде велика справа», – сказав священник.

Далі творці фільму планують ще кілька показав у Дніпрі та інших містах України.