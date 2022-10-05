Віталій Портников став лауреатом премії імені Стуса

Оглядач Радіо Свобода, журналіст, письменник Віталій Портников став лауреатом премії імені Василя Стуса 2022 року. Церемонія нагородження відбулася 5 жовтня у Києво-Могилянській Бізнес-школі.



«Дякую своїм колегам з телеканалу «Еспресо», Радіо Свобода. З ними ми не просто займаємося журналістикою, ми маємо місію, яка є досить важливою – створювати в нашій країні демократичне суспільство і бути правдивими та чесними перед нашою аудиторією », – сказав Портников під час церемонії.



Після закінчення факультету журналістики МДУ він працював парламентським кореспондентом «Молоді України», був колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є автором аналітичних статей.



Віталій Портников понад 30 років є оглядачем Радіо Свобода. Крім того, він є автором книжок «Богородиця у синагозі», «Дзвони Майдану», «Тюрма для янголів».



«Віталій сформував свою аудиторію, значну частину – після 2014 року. Це ті люди, які сьогодні беруть на себе відповідальність та змінюють країну. Якщо говорити про громадянську позицію Віталія, мало в Україні журналістів, які стають настільки пасіонарними у своїй місії щодо преображення українського суспільства», – сказав Мирослав Маринович, голова журі, засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН-клубу.



Премія була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Її вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам та культурним менеджерам за великий внесок у культуру та стійкість громадянської позиції.

У 2021 році лауреатом премії став Тарас Возняк. У попередні роки нагороду отримували Михайлина Коцюбинська, Володимир В’ятрович, Ахтем Сеітаблаєв, Сашко Положинський, Тарас Компаніченко, Сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан та інші.