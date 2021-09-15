Лауреатом премії Стуса став Тарас Возняк

Лауреатом цьогорічної премії імені Василя Стуса став Тарас Возняк, генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Переможця оголосили під час церемонії нагородження 15 вересня у Національному музеї Тараса Шевченка. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Премія була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Її вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам та культурним менеджерам за великий внесок у культуру та стійкість громадянської позиції.

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Лауреатами Премії в попередні роки стали Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький.

Минулого року лауреатом премії став Ахтем Сеїтаблаєв.