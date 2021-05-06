Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
06 травня 2021, Київ 09:17
Культура

Музей модернізму у Львові і невідомий портрет Малевича

Робота Карла Звіринського «Рельєф», 1958 рік, яка презентується в музеї модернізму у Львові

ЛЬВІВ – При Галереї мистецтв у Львові відкрили музей модернізму. А це нова експозиція зі 192 робіт львівських художників – представників модернізму. Частина картин і скульптур презентовані глядачеві вперше. Хоча зберігались у фондах Галереї мистецтв, українських музеях і у приватних колекціях.

З понад восьми тисяч робіт відібрали для музею сто дев’яносто дві. Це роботи семидесяти шести львівських мистців, які дають цілісне уявлення про модернізм, наголошують фахівці. Важливо було, додають вони, не просто презентувати музейну збірку, а якісно і цілісно відтворити таке явище, як модернізм.

Музей модернізму є продовженням експозиції, яка представлена у палаці Лозинських Галереї мистецтв у Львові, на якій можна побачити колекцію творів ХІХ – початку ХХ століть.

Виставкова зала
Виставкова зала

У 30-х роках минулого століття чимало галицьких митців здобували європейську освіту, перебували у світовому мистецькому контексті. Львів’яни навчались у Краківській академії мистецтв, де викладав Юзеф Панькевич, а у нього була філія у Парижі. Це давало можливість студентам бувати у Франції. Роман Сельський, Роман Турин привезли у Львів свіжі мистецькі віяння, заснували авангардну мистецьку групу.

Роман Сельський, «Натурниця на червоному», 1970 рік
Роман Сельський, «Натурниця на червоному», 1970 рік

Власне, з мистецтва 1914-1939 років розпочинається експозиція музею модернізму. Богдан Мисюга, куратор музею модернізму, старший науковий співробітник, каже Радіо Свобода, що львівський авангард у мистецтві існував у довоєнний період і його представником є український художник Осип Васьків. Його ранні твори презентують у музеї.

Львівський авангард починається з 1914 року
Богдан Мисюга

«Авангард не може бути мистецтвом, яке доганяє європейські течії з запізненням на 20 років. Це вже не авангард, а модернізм. Львівський міжвоєнний авангард – це модернізм. Львівський авангард починається з 1914 року, і тут ми маємо знахідку – українського авангардиста Осипа Васьківа. Він народився біля Кракова у 1909 році, приїхав до української родини до Львова, був сином австрійського офіцера, українця. З 1909-го до 1917 року вчився у Львові у студії Леонарда Підгородецького, у приватній вільній академії мистецтв», – каже Богдан Мисюга.

Осип Васьків досі недооцінений, малодосліджений і не вельми знаний український художник, але, за оцінками мистецтвознавців, мистець великого таланту, світового рівня. На виставці представлено портрет, який намалював Осип Васьків у 1914 році. Фахівці припускають, що це може бути зображений художник-авангардист Казимир Малевич. Але це ще потребує вивчення.

Осип Васьків, «Портрет Малевича» – ?, 1914 рік
Осип Васьків, «Портрет Малевича» – ?, 1914 рік

«Це портрет Малевича, ми до цього схиляємося. Митці зналися. У 1927 році у Варшаві була виставка Васьківа і Малевича. На ній були одна робота Малевича і три Васьківа. Ніколи цей портрет не бачила велика аудиторія. Він зберігався у Делятині», – говорить Богдан Мисюга.

Осип Васьків раптово переїхав у селище Делятин Івано-Франківської області, де купив хатину. Він не вписувався у радянську систему та ідеологію, наголошують фахівці, мабуть, тому і втік подалі від міського життя і усамітнився.

Осип Васьків, «Краєвид», 1914–1920 роки
Осип Васьків, «Краєвид», 1914–1920 роки

Пізній модернізм

У музеї експонуються роботи повоєнних митців 1939-1953 років, які не вписувались у радянський контекст, не могли творити щось офіційне, кон’юктурне, а вели підпільне творче життя у своїх майстернях, забувши про виставки у галереях. У Львові діяли «підпільні школи» Романа Сельського і Карла Звіринського, розповідає зауважує Богдан Мисюга:

Мистецтво герметичних кіл
Богдан Мисюга

«Пізній модернізм має специфічний колорит. У нас інший його вимір. Це мистецтво герметичних кіл, тобто закритих. У світі пізній модернізм – це повоєнна чутливість, бо з’являються письменники Сартр, Камю, які запитують, що людство зробило зі світом. У Львові теж були свої інтелектуали, і вони також реагували на те, що війна забрала пів людства. Але світ був вільний, а в СРСР все було закрите, і тут була ціннісна опозиція. У людей були інші маркери, аніж у Західній Європі. Наприклад, категорія пам’яті Карла Звіринського, Петра Марковича – це абсолютно інші форми. Карло Звіринський показує предмети, до яких доторкувався його батько. Це пам’ять, епітафія про його батька. Мистець умів заховати інтимний простір цінностей».

Карло Звіринський, «Рельєф-IV», 1960 рік
Карло Звіринський, «Рельєф-IV», 1960 рік
Петро Маркович, «Маска смерті», 1976 рік
Петро Маркович, «Маска смерті», 1976 рік

Представлені роботи пізнього модернізму Карла Звіринського, Петра Марковича, Зеновія Флінти, Олега Мінька, Ігоря Боднара.

Зеновій Флінта, «Четверо у човні», 1966 рік
Зеновій Флінта, «Четверо у човні», 1966 рік
Олег Мінько, 1964–1965 роки
Олег Мінько, 1964–1965 роки

Петро Маркович був учнем Романа Сельського, Карла Звіринського, Вітольда Монастирського. У 60-х роках він створив серію картин з ґудзиками. Кадебісти тиснули на мистця і одного разу привезли його у місце, де спалювали злочинців і політичних в’язнів. Таким чинов хотіли показати художникові, який називав себе християнином, що Бога немає, а від людей залишаються лише ґудзики. Петро Маркович поклав жмені ґудзиків у кишені і створив емоційні роботи, де ґудзики символізують людські долі.

Пішли у своєрідне дисидентство
Тарас Возняк

«Після того, як прийшла сталінська епоха з її жорстким соціалізмом, багато львівських мистців ще були старої школи і пішли у своєрідне дисидентство. Їхнє художнє мислення відбувалося не в офіційних галереях, а десь на квартирах, по кухнях з’явились школи Романа Сельського, Карла Звіринського. Кінець 50-х – 60-ті роки маємо гроно мистців, котрі не випадали зі світового мистецького контексту. Було офіційне модерністичне «совєтське» мистецтво і неофіційне, яке було по львівських майстернях і підвалах. У музеї модернізму представлені твори тих мистців, які не дуже вписувались у «совєтський» контекст», – каже директор Галереї мистецтв імені Бориса Возницького Тарас Возняк.

Петро Маркович, «Мадонна», 1967 рік, з ґудзиками
Петро Маркович, «Мадонна», 1967 рік, з ґудзиками

Роман Сельський, Леопольд Левицький – авангардисти старої ґенерації, їхні учні – представники неоавангарду, коли після сталінського режиму, у роки «відлиги» Хрущова мистецтво трішки віджило, але це тривало недовго, до 1966 року. Тоді вже не було «підпільної школи» Звіринського, у в’язницях і таборах опинились шістдесятники. Деякі художники, які не могли змиритись з репресивною машиною, передавали свій спротив і вкладали свої емоції у роботи, які лежали по кутках їхніх майстерень або ж ховали свої цінності у сценографії.

Ігор Боднар, «Світ крізь пристрасні очі», 1967 рік
Ігор Боднар, «Світ крізь пристрасні очі», 1967 рік
Павло Ковжан, «Зимовий сад», 1926 рік
Павло Ковжан, «Зимовий сад», 1926 рік

В окремому залі експонуються твори модерного сценографа Євгена Лисика, можна побачити сюрреалістичні роботи Івана Остафійчука, графіку Богдана Сороки, ранню сценографію до вистави Миколи Куліша «Отак загинув Гуска» Алли Горської.

Мистецтво мало інші категорії
Богдан Мисюга

«В Україні був повноцінний процес у мистецтві. Нічого не було запізнено, мистецтво мало інші категорії, інший світогляд. Ми йшли паралельно, але не з запізненням від світу. У нас були інші реалії, світоглядні маркери, які візуально виражалися по-іншому. Впав Радянський Союз, такого не було в Європі, а це вже шлях українського модернізму», – зауважує Богдан Мисюга.

Євген Лисик
Євген Лисик
Богдан Сорока, «Музиканти», 2012 рік
Богдан Сорока, «Музиканти», 2012 рік

Музей модернізму розташовується у сірому двоповерховому будинку, який наприкінці 80-х років слугував бараком для робітників, які мали будувати у Львові підземний трамвай (метротрам). Від цієї ідеї у радянський час відмовились, бо таке будівництво могло зруйнувати історичну частину міста. У радянській будівлі, що поруч із палацом Потоцьких, влаштували Музей давньої книги при Галереї мистецтв. Наразі колекцію перенесли і зараз працюють над новим проєктом презентації стародруків.

Музей модернізму
Музей модернізму

Будинок типово радянський, збудований нашвидкоруч. А всередині вже відремонтований і знайомить із львівським модернізмом. У цьому певний символізм, бо митці у радянський час жили у закритому середовищі, розповідають фахівці, немов в обшарпаній будівлі, а творили мистецтво світового рівня.

Карло Звіринський, «Епітафія», 1961 рік
Карло Звіринський, «Епітафія», 1961 рік

У музеї модернізму два зали присвятили роботам сучасних мистців. Власне, тут, як зауважували відвідувачі, вже дещо важко зрозуміти критерії, за якими відбирали твори львівських митців. Робіт багатьох талановитих художників тут немає. Можливо, ця експозиція ще оновлюватиметься?

  • Зображення 16x9

    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG